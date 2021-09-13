ГОРНЯК22 13.09.2021
Спорт

Горняк22: Зарплаты алтайских педагогов вырастут с 1 октября на 4,3%

Горняк22
7 часов Ago

Деньги. Зарплата Фото: Анна Меньшикова

В Алтайском крае заработала новая система оплаты труда педагогическим работникам. В связи с эти их доходы стали расти

В Алтайском крае с 1 сентября 2021 года оклады педагогов выросли на 11,7%, сообщает пресс-служба краевого минобрнауки.

Стоит напомнить, что в период 2019-2020 учебного года педагогов перевели на отраслевую (окладную) систему оплаты труда. В итоге увеличены были оклад и гарантированная часть (гарантированная часть увеличена с 60% до 80%).

Кроме того, с 1 октября 2021 года зарплата педагогических работников вырастет еще на 4,3%.

По прогнозу, за 2021 год средняя заработная плата педагогов составит:

  • в дошкольном образовании – 28931 рублей.
  • в общем образовании – 32705 рублей.
  • в дополнительном образовании – 33200 рублей.
  • в профессиональном образовании – 33718 рублей (с учетом выплаты за классное руководство).
  • в центрах помощи детям – 28722 рубля.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в два раза вырос спрос на учителей.

ТОЛК

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