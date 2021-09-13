Горняк22: В Алтайском крае без вести пропал 60-летний рыбак
Рыбак. Удочка Фото: pexels.com
Жителей Алтайского края попросили помочь в поиски пропавшего. Мужчина ушел на рыбалку два дня назад и до сих пор не вернулся
В селе Повалиха Первомайского района пропал 60-летний Николай Сергеев, сообщает «Лиза Алерт».Фото: Лиза Алерт
10 сентября он ушел на рыбалку и не вернулся
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.
Одежда: темный пиджак, темные штаны, резиновые сапоги, кепка.
С собой: две удочки.
Ранее сообщалось, что пенсионерка с дезориентацией пропала в алтайском селе.