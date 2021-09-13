Горняк22: Красивые поздравления с Днем парикмахера в стихах, прозе и смс
Стрижка. Прическа. Парикмахер Фото: Engin Akyurt с сайта Pixabay
13 сентября отмечается профессиональный праздник – День парикмахера. «Толк» подготовил подборку красивых поздравлений для мастеров в стихах, прозе и смс
Поздравления с Днем парикмахера в стихах
Быть парикмахером прекрасно,
Дарить всем людям красоту.
Тебя все любят не напрасно
За мастерство и доброту.
Желаю в этот день я праздный
Клиентов новых обрести,
Работы вдоволь, новых красок,
И пусть сбываются мечты.
Пусть будет вечным вдохновение,
Твори шедевры вновь и вновь!
Ты лучший мастер, без сомнения,
Ведь есть к профессии любовь!
Пусть прибавляются клиенты,
Доходы только ввысь растут,
Пускай лишь яркие моменты
Рабочие деньки несут!
Спасибо за стрижки и наши прически,
Ведь в ваших руках оживают расчески!
И в день парикмахера, праздник ваш скромный,
Желаем, конечно, успехов огромных.
Высоких доходов, довольных клиентов,
А в жизни побольше приятных моментов,
Трудиться с отдачей и с вдохновением
И утром с отличным вставать настроением.
Поздравления с Днем парикмахера в прозе
В этот профессиональный праздник хочется поздравить всех волшебников, которые работают в индустрии красоты. Пусть ваши золотые ручки легко порхают и творят чудеса перевоплощения. Пусть с вами всегда будет вдохновение и благодарность клиентов. С Днем парикмахера вас, мастера!
Поздравляю с Днем парикмахера! Желаю приятных и благодарных клиентов, творческих полетов и высокого профессионализма, интересных идей, креативного подхода, личного счастья и благосостояния. Пусть жизнь приносит верную любовь, ежедневную радость и удачу.
Как и когда отмечают День парикмахера и есть ли у праздника какие-то традиции Фото: Vahid Kanani с сайта Pixabay
С профессиональным праздником всех мастеров ножниц, расчески и геля! Поздравляем с Днем Парикмахера и желаем вам интересных клиентов, приятной работы и, конечно же, чтобы вы всегда могли воплотить все свои креативные фантазии в жизнь, создав неповторимый стиль тем, кто садится в ваше кресло.
Поздравления с Днем парикмахера в смс
С днем профессии тебя
Поздравляю я сердечно
И желаю жить, любя,
И в деньгах купаться вечно!
Парикмахер ты отличный,
Гуру ножниц, просто ас,
В праздник твой желаю счастья,
Показать лишь высший класс.
День парикмахера сегодня,
Мои прими-ка поздравления,
Желаю я больших успехов,
Задумок новых, вдохновения.
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