Горняк22: Что обязательно нужно сделать 13 сентября: народные приметы на Куприянов день

Клюква Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки собирали урожай корнеплодов и клюквы, а также приготавливали из ягоды различные блюда к столу

13 сентября отмечается народно-христианский праздник «Куприянов день». По-другому его называют «Журавлиное вече», «Журавлинка» и «Киприан». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 13 сентября

В этот день на Руси начинали сбор клюквы, которую до Куприянова дня нельзя было трогать.

Первым за ягодой обязательно отправляли человека, родившегося 13 сентября. Считалось, что он единственный знает дорогу к месту, где растет самая крупная клюква.

На Куприянов день наши предки все свободное время уделяли уборке дома, а также старались очистить свои мысли.

Народные приметы 13 сентября

Если домашняя птица нахохлилась, значит, ненастье не за горами.

Лебеди потянулись на юг – к раннему снегу.

Громкое журавлиное курлыканье – к скорому дождю.

Если журавли не держат клин, а летят по одному, то следующий год будет неурожайным из-за отсутствия дождей.

Большие муравейники — к суровой зиме.

Если лягушки начинают глубоко прятаться в воду, то скоро будет холодно.

Одуванчик цветет в это время — к теплой и долгой осени.

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ТОЛК