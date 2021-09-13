Горняк22: В Барнауле временно закрыли заведение «Ташкент» из-за нарушения санитарных норм

Судебные приставы Фото: r22.fssp.gov.ru

Судебные приставы опечатали помещение до тех пор, пока не будут устранены все выявленные нарушения. Они будут следить за исполнением предписаний

Судебные приставы на 15 суток приостановили работу предприятия общественного питания «Ташкент» в Барнауле, сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому краю. Причиной тому стали нарушения требований СанПиНа.

Так, проверка выявила нарушения в последовательности технологических процессов, отсутствие вытяжек в моечных и складов. Таким образом, предприятие создает угрозу жизни и здоровью людей.

В отношении владельца составили административный протокол. Теперь, по решению суда, он должен устранить все нарушения.

Согласно данным 2Gis, в Барнауле два заведения общественного питания под названием «Ташкент» – кафе и столовая. О каком именно идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Барнауле временно закрыли кафе общественного питания «Заправка» из-за нарушений при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Ранее на работу организации пожаловался один из посетителей. В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что владелец кафе нарушает требования СанПиНа. Ему вручили постановление о возбуждении исполнительного производства.

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