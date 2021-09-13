ГОРНЯК22 13.09.2021
Спорт

Горняк22: Путин наградил алтайских спортсменов за успехи в Паралимпиаде

Горняк22
7 часов Ago

Владимир Путин Фото: twitter.com/KremlinRussia

ТОЛК

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