Горняк22: Флаги США приспустили в 20-ю годовщину терактов 11 сентября

Мемориал в Нью-Йорке Фото: pixabay.com

10, 11 и 12 сентября в стране объявили днями памяти – это время американцы посвятят памяти погибших, а также спасателям

Президент США Джон Байден распорядился приспустить государственные флаги в 20-ю годовщину со дня терактов 11 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

«Призываю все министерства, ведомства и государственные учреждения США приспустить флаги Соединенных Штатов», – цитирует агентство заявление американского лидера, которое распространил Белый дом.

Он отметил, что траурная церемония пройдет в память о погибших.

Террористические акты 11 сентября

11 сентября 2001 года в США произошла серия из четырех координированных терактов – группы террористов общей численностью 19 человек захватили пассажирские лайнеры.

Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолет направили в здание Пентагона в Вашингтоне, четвертый борт после попытки экипажа и пассажиров перехватить управление упал в штате Пенсильвания.

В результате атак погибло 2977 человек – большая часть гражданские лица. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

22 июля 2004 года американские власти выпустили отчёт, согласно которому организаторами и исполнителями террористических атак являлись члены «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в России).

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