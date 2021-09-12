Горняк22: Прокуратура не стала обжаловать условные сроки Штань и Долговой

Суд Фото: телеканал "Толк"

Два громких уголовных дела не были связаны с друг другом и шли параллельно. Приговор по ним вынесли в августе с разницей в день

Гособвинение не стало обжаловать условный срок в отношении бывших высокопоставленных чиновниц правительства Алтайского края Стеллы Штань и Ирины Долговой, осужденные также согласились с вердиктами. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Приговоры в их отношении вступили в силу – обеим назначили по три года условно.

При этом в ходе прений прокуратура предлагал суду более жесткое наказание для женщин – 4,5 года реального лишения свободы для Долговой и пять лет условно для Штань.

В надзорном ведомстве журналистам пояснили, что приговор Долговой прошел проверку в апелляционные сроки, в ходе которой выяснилось, что подсудимая выполнила условия досудебного соглашения о сотрудничестве и полностью возместила ущерб. Прокуроры посчитали убедительными и выводы суда, который счел, что осужденная для исправления не требуется изоляции от общества.

По приговору Штань в прокуратуре отметили, что суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе признание вины и добровольное возмещение причиненного ущерба.

«Решение, принятое судом, соответствует позиции государственного обвинителя в прениях сторон, в связи с чем апелляционное представление не вносилось», – проинформировали здесь.

Бывшего вице-губернатора края по социальным вопросам Ирину Долгову судили за превышение должностных полномочий. Экс-представительницу губернатора и правительства края в Алтайском Заксобрании Стеллу Штань признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

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