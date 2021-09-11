Горняк22: На Алтае внедорожник слетел с дороги в «мертвое» озеро
Полиция Фото: pixabay.com
По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением на грунтовой дороге, которая делает искривление на участке, где произошло ДТП
В Республике Алтай внедорожник слетел с дороги в горное озеро. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.
Инцидент произошел на дороге Акташ – Улаган. Джип упал в озеро Чейбеккель, которое еще называют «мертвым».
Машину пришлось доставать из воды с помощью подъемника.
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При каких обстоятельствах произошло падение и есть ли пострадавшие – не уточняется.
На холодные воды Чейбеккеля не садятся птицы, здесь не водится рыба. Местные слагают легенды о причинах безжизненности водоема. Кроме того, здесь часто случаются ДТП, подобные произошедшему.
Ранее «Толк» сообщал о том, что на Алтае автомобиль рухнул в горную реку, слетев с Чуйского тракта.