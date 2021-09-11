Горняк22: Россияне рассказали, куда поедут отдыхать этой осенью

Туризм Фото: pixabay.com

Алтайского края в списке наиболее популярных направлений для осеннего отдыха нет. При этом более половины туристов интересуются внутренними перелетами по стране

Москва, Санкт-Петербург и Сочи составляют топ-3 направлений для осеннего путешествия, которые выбирают жители России. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в список популярных внутренних направлений также вошли города Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды и Калининград.

Что касается заграничных поездок, то здесь осенью у россиян наиболее популярны Турция (1/5 от всех запросов в Сети), Армения, Египет, Венгрия, Кипр и Узбекистан.

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