Горняк22: На Алтае внедорожник слетел с дороги в «мертвое» озеро

Полиция Фото: pixabay.com

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением на грунтовой дороге, которая делает искривление на участке, где произошло ДТП

В Республике Алтай внедорожник слетел с дороги в горное озеро. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Инцидент произошел на дороге Акташ – Улаган. Джип упал в озеро Чейбеккель, которое еще называют «мертвым».

Машину пришлось доставать из воды с помощью подъемника.

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При каких обстоятельствах произошло падение и есть ли пострадавшие – не уточняется.

На холодные воды Чейбеккеля не садятся птицы, здесь не водится рыба. Местные слагают легенды о причинах безжизненности водоема. Кроме того, здесь часто случаются ДТП, подобные произошедшему.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на Алтае автомобиль рухнул в горную реку, слетев с Чуйского тракта.

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