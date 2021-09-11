Горняк22: В Алтайском крае экс-главу отдела полиции судят за торговлю наркотиками

Обвиняемый в суде Фото: кадр из видео/СУ СКР по Алтайскому краю

Бывшего полицейского обвиняют в хищении наркотиков, а также их незаконном сбыте группой лиц по сговору в крупном размере

В Алтайском крае перед судом предстанет бывший начальник отдела полиции Залесовского района, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает региональное следственное управления СКР.

По данным следствия, в 2020 году в течение полугода полицейский занимался сбытом наркотиков со своим 37-летним подельником – наркоманом из Заринска. Стража порядка задержали в декабре, когда он намеревался продать героин весом более 425 граммов.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что еще в 2017 году на должности оперуполномоченного в Заринске он похитил из камеры хранения вещдоков наркотическое вещество для последующего сбыта.

Экс-полицейский своей вины не признал. Приказом регионального главка МВД в феврале 2021 года его уволили со службы по отрицательным мотивам.

Предполагаемый подельник также предстанет перед судом.

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