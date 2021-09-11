Горняк22: В Барнауле восстановили движение трамваев после крупной аварии

Трамваи. Транспорт Фото: gdevbarnaule.ru

Днем оживленный перекресток попытался пересечь грузовик с негабаритным грузом, который зацепился за провода и оборвал линию

В Барнауле восстановили движение трамваев, нарушенное после крупной аварии. Об этом сообщает пресс-центр администрации города в своем телеграм-канале.

«На 16.00 движение трамваев восстановлено», – говорится в сообщении.

Уточняется, что трамваи №3, 5, 7, 9, 10 идут по обычным маршрутам.

Днем 10 сентября на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западной произошел обрыв проводов – перекресток попытался пересечь грузовик с негабаритным грузом, который повредил линию. На несколько часов трамвай пяти маршрутов пришлось пустить по временной схеме.

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