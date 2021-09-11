Горняк22: «Твари! Сдохните все!»: как выносили приговор бывшему вице-мэру Сергею Дёмину

Бывший вице-мэр Барнаула Сергей Дёмин в зале суда Фото: Анна Меньшикова

Осужденный достойно воспринял суровый вердикт: экс-чиновник в зале суда внешне был спокоен. А вот его жена от шока устроила настоящую истерику

Чуть больше часа понадобилось судье Железнодорожного суда Барнаула Марине Малецкой на то, чтобы решить судьбу бывшего замглавы администрации города Сергея Дёмина. Он получил беспрецедентный по суровости приговор в регионе.

До этого из самых известных коррупционеров максимальный срок был у Андрея Арестова, бывшего главного следователя УМВД Барнаула, – 8,5 года колонии строгого режима. Из чиновников наиболее тяжкое наказание досталось Юрию Денисову, которого недавно не выпустили условно-досрочно: восемь лет и месяц.

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Дёмину вменили два эпизода взяточничества: в крупном размере и особо крупном. За первый он получил семь лет лишения свободы со штрафом в виде однократной суммы взятки (158 тыс. рублей – стоимость путешествия в Испанию).

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За второй ему дали восемь лет и штраф в виде однократной суммы взятки (15 млн рублей вознаграждения от подрядчика БКС Олега Зенова). По обоим эпизодам ему запретили занимать должности в госучреждениях на три года.

Путем частичного сложения наказания Марина Малецкая вынесла вердикт: девять лет колонии строгого режима со штрафом 15,1 млн рублей и четырехлетним сроком запрета на государственные должности. При этом прокуратура просила для него 11 лет лишения свободы со штрафом 15,5 млн рублей и запретом на госдолжности на пять лет. Замначальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Андрей Курганов сообщил «Толку», что пока решения об обжаловании вердикта ведомство не приняло.

У семьи Дёмина арестовали имущество на 17,5 млн рублей, в том числе автомобиль Toyota Land Cruiser, прицеп, снегоход, нежилые помещения, машино-места. Все оно уйдет в доход государства в счет взяток и штрафов. Семье оставили лишь единственное жилье – коттедж в нагорной части Барнаула.

В срок экс-чиновнику зачтут время, проведенное в СИЗО, до момента вступления приговора в законную силу из расчета день за день. Сергей Дёмин попал в изолятор 16 марта 2020 года. Его срок окончится в марте 2029 года. Ходатайство об УДО он сможет подать также в марте, в 2026 году, отбыв 2/3 наказания.

«Невинного человека губите!»

Перед началом оглашения вердикта бывший чиновник через «аквариум» обменивался условными знаками с семьей – женой и детьми, которые пришли поддержать его. Он приподнимал маску, улыбался и демонстрировал довольно пышные усы и бакенбарды: мол, не побрился перед приговором.

Приговор Дёмин слушал внимательно. Периодически он хватался за голову, поворачивался к семье, поджимал губы и отрицательно качал головой: видимо, понимая, что вердикт будет обвинительным.

Услышав вердикт, Дёмин внешне оставался спокойным. Однако после того как судья уточнила, понятен ли ему приговор, он ответил: «Нет». Супруга экс-чиновника, будучи вне себя от шока, после окончания провозглашения вердикта устроила настоящую истерику в зале суда.

«Вы что творите?! На работу моих адвокатов насрали просто! Нельзя вам судьей быть! Нельзя! И прокурор такой же! В жопу себе засуньте карточку, которую забрали из больницы! Невинного человека, ***, губите! Вы охерели, что ли, совсем?» – кричала женщина.

Жену, выглядывая из «аквариума», пытался утешить осужденный: «Тихо, Оля, тихо!» Секретарь судебного заседания тоже пыталась успокоить разбушевавшуюся женщину, пригрозив привести приставов. Но ее было не испугать:

«Не выйду из зала, ***, пока их не заберут, пока вашу судью, ***, не посадят! Чего творите-то? Тех, кто сознается, вы всех отпускаете! Чего вы добились-то, вы семью разрушили! Твари, ***! Сдохните, ***, все! Вы же сами знаете, что творите! Судья купленная, ей сказали – она написала!»

Матери вторил сын. Обращаясь к сотруднику прокуратуры, он спрашивал: «Прокурор, ты как своими грязными руками кормить будешь детей своих?» Мужчина попробовал подойти к отцу, чтобы поговорить, но его оттолкнули конвоиры. Адвокаты Дёмина просили его сына успокоиться и не обострять ситуацию.

«На вашу работу говна наложили целую кучу за полтора года, а вы молчите!» – отвечала защитникам супруга Дёмина.

«Олечка, Оль, подойди лучше на минут пять», – просил из «аквариума» Дёмин. Конвоиры строго ответили на это: «Нельзя!» «Можно, я сказала! Мне насрать на всех!» – резко крикнула в ответ супруга осужденного.

«Ну, подожди… Ну, дай пять минут, пока я их вижу, хоть чуть-чуть!» – просил силовиков экс-чиновник. «Помолчите! У него семьи нет теперь! У него мать вчера похоронили!» – кричала жена.

Выйдя из зала заседания, женщина перестала ругаться и бессильно разрыдалась. Ее уводила восвояси дочь, тоже утирая слезы.

За что посадили Дёмина

Суд решил, что Дёмин, решая взять мзду, «предвидел наступление общественно опасных последствий», «подорвал доверие к органам власти» и «Барнаулкапстрою» и «желал» этого.

По данным следствия, в 2019 году Дёмин по предварительному сговору с Канаковым получил взятку в размере 3,6 млн рублей – часть от ранее оговоренной суммы в 15 млн рублей. За это они должны были проводить «своевременную приемку и оплату» построенного дома «беспрепятственно и надлежащим образом». Позднее стало известно об еще одной взятке – уже от Канакова Дёмину. Он якобы оплатил вице-мэру и его супруге отдых на Канарах. Канаков пошел на сделку со следствием, дав показания против Дёмина, и получил четыре года колонии со штрафом в 15 млн рублей.

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В последнем слове Дёмин заявлял, что не мог в силу занимаемой должности влиять на назначение руководства БКС. Однако несколько членов совета директоров компании подтвердили, что экс-чиновник представил им Канакова как единственную кандидатуру для выбора в руководители. Суд также отметил, что у Дёмина было в числе прочего право решающего голоса в случае равного числа голосов как у члена совета директоров.

Также Дёмин заявлял, что сторона защиты в ходе разбирательств столкнулась с утерей некоторых важных документов, которые могли бы стать аргументами в его защиту. Он уверен, что экс-приятель Канаков оговорил его. Подсудимый предположил, что это могло быть связано с тем, что он стал разбираться в ситуации «Барнаулкапстроя», проводя многочисленные совещания с советом директоров, чем невольно нарушил какие-то планы Канакова.

Один из адвокатов Дёмина, Алексей Акатов, заявил, что за общий с его коллегой 30-летний стаж в юриспруденции они впервые видят, чтобы человека посадили на такой срок, притом что он не получил ни одного «транша» от предполагаемой взятки. По мнению защиты, все дело строится исключительно на показаниях Канакова, которому было выгодно оговорить бывшего приятеля, чтобы скостить себе срок. Защита намерена обжаловать приговор.

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