Горняк22: На Алтае мужчина получил 19 лет строгого режима за насилие над 9-летней девочкой

Насилие, тюрьма. Фото: pixabay.com

Доказано, что мужчина как минимум четыре раза совершал в отношении своей племянницы насильственные действия сексуального характера

Неоднократно судимый 48-летний житель Республики Алтай осужден за насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней племянницы, сообщает следком региона.

По данным ведомства, осенью 2015 года в одном из сел Онгудайского района мужчина воспользовался беспомощным состоянием малолетней девочки и несколько раз совершил в отношении ребенка сексуальное насилие.

«Малолетней девочке были причинены моральный вред и физическая боль», – отметили в региональном СУ СК.

Долгое время девочка боялась обо всем рассказать взрослым. Однако о произошедшем узнал ее дедушка и сообщил об этом в полицию.

Обвиняемый был заключен под стражу, но вину не признавал.

В итоге суд признал педофила виновным и назначил наказание в виде 19 лет и 10 месяцев лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

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