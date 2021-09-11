Горняк22: Элитный барнаульский ЖК «Аквамарин» может уйти под воду

ЖК "Аквамарин" Фото: "Вести-Алтай"

«Держать» берег должна была подпорная стена, однако до конца ее так и недостроили. Без нее земля вымывается «большой» водой и грунтовыми водами

Провалы грунта обнаружили на территории элитного барнаульского жилого комплекса «Аквамарин» на берегу Оби якобы из-за незавершенных берегоукрепительных работ. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

Перед возведением трех высоток с видом на реку строители сначала должны были укрепить здесь берег стеной протяженностью 335 метров, однако фактически построили только лишь около 100, говорится в сюжете.

Уже сейчас местные жители замечают провалы в плитке и размытые ямы. А недавно здесь осел подземный гараж. Журналисты предположили, что у ЖК уже начались проблемы с фундаментом одного из домов.

Два года жильцы жалуются во все инстанции, но найти крайнего не могут – дома и берегоукрепление в проекте шли отдельными объектами. В краевой инспекции строительного и жилищного надзора каналу пояснили, что подпорную стену не проверяли и не вводили в эксплуатацию. Собственника у конструкции нет, в реестре она якобы не зарегистрирована

«Хотя по федеральной программе выделялись деньги на строительство стены. Кто-то эти деньги освоил, а стены нет», – отмечает председатель правления ТСЖ «Аквамарин» Сергей Мухин.

Компанию, которая начинала возводить комплекс, ликвидировали еще в 2013 году. Почему власти города допустили строительство второго этапа домов без завершения первого – мэрия не объяснила. Однако, уведомили чиновники, теперь гидротехническое сооружение будут ставить на кадастровый учет в качестве бесхозяйного. Кто и когда достроит стену – не известно.

Ранее «Толк» сообщал о том, что крупный застройщик Барнаула начал проектировать огромный микрорайон у Оби.

ТОЛК