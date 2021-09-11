Горняк22: Освещение на трех участках федеральных трасс запустили в Алтайском крае
Трасса. Ночь Фото: Упрдор "Алтай"
Линии контролирует система управления, которая позволяет регулировать график работы и степень яркости, сохраняя до 30% электроэнергии
На трех участках федеральных трасс в Алтайском крае в тестовом режиме запустили систему освещения. Об этом сообщает Упрдор «Алтай».
Речь, в частности, идет о въездах в Барнаул и Рубцовск. Всего на дорогах этого значения в крае построили 16 км новых линий электроосвещения.
Где запустили освещение
Р-256 «Чуйский тракт» – подъезд к Барнаулу (9 км от развязки возле Новоалтайска до Старого моста через Обь)
А-322 – в границах Барнаула на участке от поселка Садоводов до выезда из Бельмесёво
А-322 – на въезде в Рубцовск по Веселоярскому тракту от въездного знака
Ранее «Толк» сообщал о том, что федеральную трассу Барнаул – Казахстан доведут до нормативов за пять лет.