Горняк22: Церковь не поддерживает закон о профилактике бытового насилия

Кому и зачем нужен законопроект о профилактике домашнего насилия? Фото: Вечерний Бобруйск

Православная церковь снова выступила против законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, который Госдума планирует рассмотреть после пандемии коронавируса

Русская православная церковь не поддерживает закон о профилактике семейно-бытового насилия, который готовятся рассматривать парламентарии. Как сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства и детства иерей Федор (Лукьянов), из-за нового правового акта могут участиться случаи изъятия детей из семьи. Подробности передает ТАСС.

Сейчас в России и так нередки случаи, когда органы опеки забирают детей у родителей, которые не имеют должного достатка. Если будет принят еще и закон о семейно-бытовом насилии в том виде, в каком обсуждается сейчас, то таких случаев станет в разы больше, выражает беспокойство представитель РПЦ и семейного сообщества.

Он добавляет, что последствия от этих нововведений будут болезненными прежде всего для детей. В законе вводятся категории психологического и экономического насилия. А они будут пониматься по-разному. В субъектах страны появится своя практика, возможно, начнут ущемлять базовые права и принципы равенства граждан, не исключены злоупотребления положениями документа.

Напомним, ранее РПЦ уже высказывалась негативно о данном законопроекте. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил это тем, что церковь всегда выступает против любого вмешательства в дела семьи.

Кстати, законопроект стал одним из самых обсуждаемых. На сайте Совета Федерации, где он опубликован в открытом доступе, поступило порядка 11 тыс. мнений. Ранее его намеревались внести в Госдуму в январе 2020 года, но отложили. По данным спикера Совета Федераций Валентины Матвиенко, верхняя палата вернется к доработке документа после пандемии.

ТОЛК