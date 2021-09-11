Горняк22: Названы три знака зодиака, которым звезды обещают финансовое благополучие

Гороскоп Фото: pixabay.com

По мнению астрологов, представители этих знаков зодиака всегда смогут заработать на безбедную жизнь и будут стремиться к этому всеми силами

Несколько показателей в гороскопе указывают на финансовое благополучие некоторых знаков зодиака, которым присуща способность зарабатывать и копить денежные ресурсы. Об этом сообщает издание «Слово и дело».

Так, Козероги, как правило, предпочитают как можно больше зарабатывать и как можно меньше тратить. Это, пожалуй, самый трудолюбивый из всех знаков зодиака. Среди Козерогов немало карьеристов, и тратят деньги такие люди с умом: делают вклады, инвестиции, и редко спускают деньги на развлечения и дорогие вещи.

Овны, по мнению астрологов, смогут заработать во многих сферах, но нельзя сказать, что деньги им достаются легко. Если они пошли непростым путем, то в итоге их ждет хорошая награда. Среди бизнесменов немало Овнов.

А вот Девы могли бы научить философии экономии и накоплений. Благодарю умению откладывать, пусть и по чуть-чуть, такие люд могут приобрести квартиры, машины и дорогие бренды. Их секрет прост – терпение и труд.

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