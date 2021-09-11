Горняк22: Кандидат в Госдуму Прусакова потребовала отвезти ее в полицейский участок

Мария Прусакова. КПРФ Фото: Виталий Барабаш

Политик пришла на встречу с избирателями, однако полицейские решили, что она нарушает губернаторский указ. В ответ коммунистка сама уселась в машину правоохранителей

Кандидат в депутаты Госдумы РФ от КПРФ Мария Прусакова во время встречи с избирателями в Барнауле требовала отвезти ее в полицейский участок. Видео, свидетельствующее об этом, публикует телеграм-канал «Красное солнце Алтая».

Инцидент произошел вечером 10 сентября. Судя по кадрам, правоохранители посчитали, что коммунистка нарушает указ губернатора края о противоковидных мерах, по которому кандидат в депутаты не может проводить встречу более чем с одним избирателем за раз. На это Прусакова заявила, что ее нужно доставить в отдел полиции и выдать повестку.

По данным «Амитела», политик самостоятельно уселась в машину правоохранителей и отказывалась покидать салон. Полицейские провезли коммунистку пару метров и высадили из транспортного средства.

При этом крайком регионального отделения в своём телеграм-канале сообщил о якобы задержании Прусаковой.

Мария Прусакова баллотируется в Госдуму по Рубцовскому округу. Вместе с ней по нему также участвуют в выборах Сергей Струченко, Ирина Шудра, Людмила Суслова, Евгений Астаховский, Владислав Вакаев, Виктор Дворников, Андрей Крылов, Елена Курносова, Павел Чеснов.

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