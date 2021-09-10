Горняк22: В Барнауле не будут ограничивать продажу алкоголя в День города

Алкоголь. Магазин Фото: pixabay.com

В этом году День города в Барнауле пройдет 11 сентября. Несмотря на то, что праздник состоится, многие мероприятия отменены

В мэрии заявили, что в день города 11 сентября в Барнауле не будут ограничивать продажу алкоголя, сообщает «Политсибру». Это связано с тем, что массовых мероприятий в этот день в городе проводить не будут.

В предыдущие годы спиртное в городе не продавали в дневное время. Даже в прошлом году, несмотря на пандемию, мэр подписывал соответствующее постановление.

В этом году из-за коронавируса власти решили не проводить массовые мероприятия, такие как салют, концерт. Однако в разных районах города пройдут локальные события – гастрономический фестиваль, выставки, фестиваль ГТО и тд.

Ранее сообщалось, что в Барнауле перекроют центральные улицы из-за празднования Дня города.

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