Горняк22: Рабочий погиб в шахте Алтайского края, упав в 60-метровый колодец

Зареченский рудник Фото: sib-pm.ru

В ночное время рабочий проводил взрывные работы и упал в шахту. Сейчас на месте работают правоохранители, выясняются подробности ЧП

Ночью 9 сентября на Зареченском руднике в Змеиногорском районе, принадлежащем компании «Сибирь-Полиметаллы», погиб шахтер, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Известно, что мужчина осуществлял взрывные работы и упал в шахту, получив смертельные травмы.

Ведомство начало проверку охраны труда в шахте. Если нарушения будут выявлены, прокуратура примет меры.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при обрушении в шахте рудника в Алтайском крае. ЧП произошло также в Змеиногорском районе, на другой шахте компании.

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