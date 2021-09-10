Горняк22: На Алтае «КамАЗ» с дровами слетел в кювет — есть пострадавшие

ДТП Фото: МВД по Республике Алтай

В автомобиле в момент ДТП находились двое человек — водитель и 18-летний парень. Оба были госпитализирован с разными травмами

Ночью 9 сентября в Улаганском районе Республики Алтай «КамАз» не вписался в поворот и слетел с дороги в кювет, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Известно, что 32-летний водитель грузовика получил травмы. Он и еще 18-летний пассажир были госпитализированы в больницу.

В ведомстве отметили, что водитель был трезвый. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что грузовик с углем опрокинулся на алтайской трассе.

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