ГОРНЯК22 10.09.2021
Спорт

Горняк22: Два трамвая столкнулись на перекрестке в Барнауле

Горняк22
8 часов Ago

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что на повороте два трамвая не выдержали дистанцию и столкнулись. Выясняются подробности и причины случившегося

Вечером 9 сентября в Барнауле на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Попова столкнулись два трамвая, сообщает «Инцидент Барнаул».

Судя по кадрам, пассажиры покинули оба вагона. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что «бешеный» трамвай сбил и протащил легковушку на перекрестке в Барнауле.

ТОЛК

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