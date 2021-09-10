Горняк22: Два трамвая столкнулись на перекрестке в Барнауле
ДТП Фото: Инцидент Барнаул
На кадрах видно, что на повороте два трамвая не выдержали дистанцию и столкнулись. Выясняются подробности и причины случившегося
Вечером 9 сентября в Барнауле на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Попова столкнулись два трамвая, сообщает «Инцидент Барнаул».
Судя по кадрам, пассажиры покинули оба вагона. О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что «бешеный» трамвай сбил и протащил легковушку на перекрестке в Барнауле.