Горняк22: Названы психически нестабильные представители знаков Зодиака

Знаки Зодиака Фото: pixabay.com

По данным астрологов, существуют три знака Зодиака, психика которых сильнее других подвержена переживаниям и постоянным психологическим перегрузкам

Львы болезненно реагируют на любую критику в свой адрес. У этого знака Зодиака, как правило, завышена самооценка, и любое «неправильное» слово в их адрес вызывает у них шквал негативных эмоций, сообщает «Слово и дело».

Еще один знак Зодиака — Раки — любят контролировать своих партнеров и диктовать им свои правила в отношениях. Если кто-то что-то делает не так, как хотят Раки, они провоцируют ссоры и изматывают себя и других своим неустойчивым поведением.

Что касается Дев, то он любят порядок во всем и того же требуют от других. Разборки из-за любой, казалось бы, мелочи — «фишка» Девы.

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