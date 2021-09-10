Горняк22: В Алтайском крае проверят завышенные цены на стройматериалы

Древесина. Доски. Стройматериалы Фото: blogrb.ru

В ближайшее время производителям и поставщикам стройматериалов в крае направят запросы о стоимости товаров. О результатах проверки сообщат позже

Алтайское УФАС проверит цены на рынке строительных материалов, в том числе металлопродукции, древесины, кирпича, газобетона и др., сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Из-за большого количества жалоб на удорожание материалов ведомство решило расширить список материалов, которые будут подвергнуты проверке.

Ранее мониторинг показал, что на рынке складывается ситуация, которая позволяет продавцам снижать цены на продукцию. Сдерживание высоких цен при этом приводит к дестабилизации ситуации как на рынке стройматериалов, так и в смежных сферах.

Если нарушения будут выявлены, УФАС примет соответствующие меры. О результатах проверок будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Барнауле могут остановить строительство высоток из-за роста цен на материалы.

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