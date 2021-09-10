Горняк22: Врач рассказал, как снизить вред от гаджетов на зрение детей

Дети. Гаджеты Фото: amakids.ru

У детей, которые много времени проводят за смартфонами и планшетами, может сформироваться нервозность, а также появиться повышенная сонливость

Педиатр Лина Мурадова рассказала, что от 30 до 50% школьников во время учебы пользуются гаджетами и впоследствии вынуждены носить очки, сообщает «ФАН».

По ее словам, все гаджеты обладают электромагнитным излучением, которое влияет на мозг человека. Так как дети постоянно развиваются, то они больше подвержены этому излучению.

«От смартфонов дети могут быть сонливыми, вялыми, у них могут возникать проблемы с памятью, что будет отражаться на учебе. Плюс есть такое мнение, что большинство игр способствуют формированию неблагоприятного психоэмоционального фона», — поясняет педиатр.

Она предупредила, что у таких детей может ухудшиться зрение и осанка.

Специалист также напомнила рекомендации, которые приводит Роспотребнадзор, о том, что детям до двух лет категорически нельзя давать в руки гаджеты. Детям от трех до пяти лет можно брать в руки смартфон на один час в день, с шести до 18 лет — два часа в день.

Пользуясь планшетом или компьютером дома, ребенок должен сидеть за ним по 30–40 минут, делая небольшие перерывы для отдыха глаз. При этом важно, чтобы его учебное место было хорошо освещено, а положение тело было удобным.

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