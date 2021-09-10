Горняк22: Как избавиться от алкоголизма 10 сентября: народные приметы на Анну и Пимена

Пшеница. Поле Фото: pixabay.com

Наши предки на Руси 10 сентября заканчивали уборку хлеба, проводили в честь этого ярмарки и гуляния, а также читали молитвы об избавлении от пьянства

10 сентября отмечается народно-христианский праздник «Анна и Савва Скирдники». По-другому его называют «Анна Скирдница», «Анна Пропочница», «Савва Псковский». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 10 сентября

В этот день на Руси заканчивали уборку хлеба и в честь этого события устраивали различные праздники и ярмарки.

На Анну и Савву девушки старались не знакомить своих избранников с родителями. Считалось, что тех, кто пренебрежет традицией, ждет несчастливый брак. Также в этот день запрещено сватовство.

10 сентября те, кто искренне желает избавиться от алкогольной зависимости, молятся святому Моисею Мурину. Он считается покровителем все людей, которые решили отказаться от «зеленого змия».

Народные приметы 10 сентября

Если дикие гуси и курлыки еще не улетели на юг – зима припозднится и будет теплой.

Анна и Савва Скирдники – хороший день для сбора яблок.

Если много орехов, а грибов нет — зима будет суровая и снежная.

В лесу много рябины — осень дождливая, а мало — сухая.

Если рябина изобилует плодами — следующее лето будет дождливое.

Красное небо на закате — к ненастной погоде.

Алкоголь. Пьянство Фото: pixabay.com

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