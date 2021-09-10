Горняк22: Все взрослые плохие: какие иллюзии родителей могут убить ребенка

Детство Фото: Анна Меньшикова

Руководитель алтайского отряда «Лиза Алерт» Андрей Мамаев рассказал, как научить ребенка безопасности и почему детей не всегда можно доверить даже ближайшим родственникам

В Алтайском крае постоянно пропадают дети, говорит координатор отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае Андрей Мамаев. Заявки на поиск несовершеннолетних поступают каждую неделю, и не по одному разу. Не всех детей удается найти вовремя и спасти. «Толк» собрал главные иллюзии родителей, которые могут привести к гибели ребенка.

Иллюзия №1: «С нами такого не произойдет»

Громкие истории о гибели детей или насилии над ними всегда вызывают отклик у людей, говорит Андрей Мамаев. Например, такие трагедии, как в Кузбассе или Бийском районе. Криминал – это всегда резонанс. Но «тихих» трагедий не меньше, а то и больше.

«Например, утопление. Не так давно 8-летний мальчик утонул на барнаульском «Ковше» на глазах у родителей, на пляже, где полно людей. Так происходит, потому что у нас родители живут в иллюзиях. Они думают: «У меня благополучная семья, с моим ребенком этого никогда не произойдет», – рассказывает руководитель отряда.

Разговоры родителей с детьми о безопасности часто проходят как «наставление» перед началом учебного года. Неделя лекций не достигнет нужного эффекта, уверен Мамаев. Чтобы максимально обезопасить ребенка, надо долго и упорно работать. И в первую очередь над собой.

«Родители не принимают участия в жизни своих детей. Родители не знают круг общения ребенка, не знают места, где ребенок бывает. Все, что происходит с ребенком – это ответственность родителей. Это их задача обеспечить безопасность своих детей», – говорит поисковик.

Иллюзия №2: чувство бессмертия

Дети думают, что они бессмертны, и не осознают опасности, говорит руководитель поискового отряда.

«У детей мало жизненного опыта. Ребенок больше боится наказания родителей, чем несчастного случая или совершенного против него преступления. Потому что наказание родителей более реально, оно ему знакомо. Понимаете?», – говорит собеседник.

Мамаев говорит: нечасто, но бывает так, что приходится искать ребенка, которого наказывают за плохие отметки и он не идет домой, потому что боится наказания.

«Ребенок, который находится вне безопасной среды – например, на улице – становится потенциальным объектом преступления. Потому что он беззащитен, и преступник это понимает», – объясняет эксперт.

Также у детей есть иллюзия, что они сами смогут справиться с преступником:

«Пообщайтесь с ребятишками уже осознанного возраста (старшие группы детского сада и ученики начальных классов). Спросите, что они будут делать, если на них нападет преступник? Они все супергерои. Они все ударят, убегут. Они все могут. Но это иллюзия», – резюмирует спасатель.

Иллюзия №3: взрослый – всегда авторитет

По словам Мамаева, еще одну иллюзию родители сами вкладывают в голову своим детям с самого детства: ребенок не делит людей на родителей и не родителей. Для него есть взрослый человек, который авторитет по определению.

«К ребенку подойдет взрослый и скажет: «Пойдем со мной». И ребенок пойдет. Это реальность. Безопасная среда для ребенка – это близкий круг людей, которым родители могут доверить его жизнь», – объясняет Андрей Мамаев.

Иллюзия №4: родственники обеспечат безопасность

Иногда детей нельзя доверить даже бабушкам с дедушками, какие бы прекрасные они не были и как бы сильно не любили своих внуков.

«Представьте, что четырехлетний малыш едет на велосипеде в сторону дороги. А бабушка не может его догнать. Можно ей доверить жизнь ребенка? Зачем ей оставлять под опеку активного ребенка, если она не может обеспечить безопасность. Но родители об этом не думают», – рассказывает эксперт.

Также часто преступления против детей совершаются родственниками.

«Давайте представим ситуацию – выдуманную – какой-нибудь дядя Коля отсидел в тюрьме 10 лет за насильственные действия сексуального характера. А у него племяннице 12 лет. Вы думаете, мало таких историй по стране?», – говорит Андрей Мамаев.

Координатор отряда добавляет: «Это про Киселевск все слышали. Но никто же почти не знает, сколько подобных дел расследует СУ СКР по региону. Никто же не расскажет об этом».

И это самая основная иллюзия, говорит Мамаев, думать, что в жизни все хорошо и спокойно. И когда случается трагедия, как в Кемеровской области, у людей открываются глаза. Правда, ненадолго:

«Ребенок пропал, криминал, общество всколыхнулось. Через неделю все будет так же, как и было. Общество опять погружается в иллюзии, где оно пребывало долгие годы».

Иллюзия №5: ребенок все понимает

Ошибочно думать, что ребенок понимает все, что говорят родители, или относится к этому серьезно.

«Вы что-то говорите ему, рассказываете, и думаете, у него в голове что-то откладывается? Надо еще уметь положить эту информацию в голову. Надо делать это в игровой форме, с эмоциями. Родители так далеко не всегда так делают, потому что это сложно и долго», – объясняет руководитель спасательного отряда.

Вместо того чтобы прочитать нотацию, стоит развить у ребенка привычку следовать правилам, говорит спасатель. Поэтому ошибочно устанавливать правила через наказание: когда, если он чего-то не сделал – будет возмездие.

Самый эффективный способ научить ребенка чему-либо – стать примером для подражания.

«Если у вас в семье так принято, то он не будет воспринимать правила как контроль. Он будет понимать что так надо делать, потому что так делают мама и папа. И не надо ничему учить. Но это сложно», – констатирует эксперт.

Иллюзия №6: «Я хорошо знаю своих детей»

Мамаев отмечает: родители думают, что знают своих детей. Но ребенок, который сидит рядом с мамой и внимательно ее слушает, и ребенок, который бежит играть во двор – это два разных ребенка.

«У меня был случай на практике, когда «Лиза Алерт» проводила массовое мероприятие на площади Мира. Там была мамочка, которая мне с пеной у рта доказывала, что ее дочь никогда ни с кем не уйдет. Я ей через 10 минут прислал фотографию, как ее ребенок сидит у меня в машине на заднем сидении и ест шоколадку», – говорит Мамаев.

И добавляет: 10 минут – это очень много. Обычно постороннему человеку достаточно 18 секунд, чтобы увести ребенка с детской площадки.

Иллюзия №7: нельзя говорить с незнакомыми

Взрослые обычно объясняют ребенку, что ему нельзя разговаривать с незнакомым человеком. Но не всегда при этом они учитывают, кто для несовершеннолетнего может оказаться знакомым.

«Представьте ситуацию: дети бегают по детской площадке, играют и кричат друг другу: «Миша, иди сюда!» Рядом стоит незнакомый мужчина и слушает. И он уже знает, как их зовут. Подходит к ребенку и говорит: «Миша, привет, я с папиной работы, вы ко мне давно в гости приезжали», – приводит пример собеседник.

Поэтому в «Лиза Алерт» учат, что дети вообще не должны разговаривать со взрослыми. Потому что любое обращение взрослого не из семьи к ребенку – это ненормально.

«Есть близкий круг, который, допустим, знает какой-то семейный пароль, или что-то там еще. А все остальные взрослые – плохие. Все плохие. Без разбора. Даже если взрослый обращается за помощью к ребенку. Объясните детям: взрослые обращаются за помощью ко взрослым. Им не нужна помощь ребенка», – говорит спасатель.

Если же ребенку вдруг понадобится помощь незнакомого человека: например, он заблудился, то надо объяснять, как вести себя в разных ситуациях.

«Если это общественный транспорт, то обращаться к водителю и кондуктору. Если общественное место, то это сотрудники магазинов, полиция, охрана – то есть должностные лица. Если это невозможно, то тогда это может быть женщина с ребенком», – резюмирует эксперт.

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