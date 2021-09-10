Горняк22: Кляузы и «террор»: в Барнауле фирма и арбитражные управляющие развязали «войну»

Суд Фото: Анна Меньшикова

Несколько управляющих столкнулись с волной жалоб на них от одной барнаульской компании, в которой, в свою очередь, также заявляют о десятках кляуз в свой адрес

Между несколькими арбитражными управляющими в Алтайском крае и барнаульской фирмой «Альцион», которая занимается торговлей агрохимией, идет правовая «война». Сторонники первых говорят о том, что фирма их «терроризирует», заваливая суды и ведомства пачками жалоб и исков. А в компании утверждают, что заставляют таким образом управляющих выполнять свою работу, из-за чего те пишут кляузы в ответ.

Мощная атака

В редакцию «Толка» пришло письмо от читателя, представившегося как Александр Николаев, который утверждал, что «Альцион» шантажирует управляющих дисквалификацией и убытками, атакует десятками жалоб их саморегулируемые организации (СРО), управления Росреестра и налоговой службы. Это, по мнению автора письма, парализует работу судей и усложняет – управляющих. При этом по большинству обращений выносится отказ.

Жалобы содержат требование привлечь того или иного управляющего к ответственности по ст. 14.13 КоАП, самое грозное наказание по которой – дисквалификация до трех лет.

В управлении Росреестра «Толку» сообщили, что им действительно неоднократно поступали жалобы от компании «Альцион» на действия или бездействия арбитражных управляющих в различных процедурах банкротства. По некоторым из них «расследования еще не завершены».

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В региональном управлении налоговой службы рассказали о четырех обращениях от «Альциона», по всем вынесли отказ, так как доводы заявителя не нашли подтверждения в суде.

На сайте краевого арбитражного суда содержатся материалы более 20 процессов, в которых в том или ином качестве выступает «Альцион», значительная часть из них – банкротные. Во многих процессах компания участвует как иное лицо. Например, может заявить о намерении погасить требования какого-либо кредитора, скажем, налоговой службы к должнику. Суммы при этом фигурируют небольшие.

«Толк» обнаружил четырех арбитражных управляющих, в делах которых участвует «Альцион». Действия одного из них «Альцион» даже просит признать незаконными (разбирательство еще продолжается).

Комментарии двух из этих управляющих «Толку» (оба предпочли не называть себя публично) позволяют обрисовать схему, по которой, с их слов, действует компания.

Изначально она на самом деле выступает кредитором в тех или иных банкротных делах. В картотеке арбитража есть, например, такие процессы о признании несостоятельными фермеров Андрея Геца, Павла Покидова и других. В этих делах, как и в любых других банкротных, назначается управляющий, который в том числе реализует имущество должника, чтобы рассчитаться с кредиторами.

Работа перечисленных выше управляющих «Альцион» по тем или иным причинам не устроила. После этого фирма подключалась уже к другим их процессам – например, заявляла о намерении погасить часть долга – скажем, задолженность по налогам.

Что это давало? Как объяснил один из управляющих, таким образом – если совсем просто – фирма заявляла, что готова перекупить долги, чтобы иметь возможность стать кредитором в банкротном деле. Это позволяло бы ей «находить управу» на арбитражного управляющего и в этих процессах тоже, а не только в «своем».

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«Единственным смыслом таких действий является аудит работы управляющего и в том деле, к которому они, по сути, никакого отношения не имеют, давление на него и обращение внимания на моменты, которые не выгодны ни гражданину, который банкротится, ни управляющему», – рассказал один из оппонентов «Альциона».

Он признает: порой его коллеги бывают ангажированы, иногда – в пользу должника. Но обычно, по его словам, стороны стараются выяснить этот момент, договориться мирно или хотя бы сделать такую попытку – встретиться, переговорить: «А здесь без объявления войны».

Другой его коллега считает, что задача «Альциона» – «дрессировать» управляющих, чтобы они сами, как хотели, находили деньги для погашения долга банкрота перед фирмой – например, выкупив эту задолженность с помощью третьих лиц.

«Это бред»

Представитель «Альциона» Иван Селищев говорит прямо, что все разговоры о том, что фирма «терроризирует» управляющих – «это бред»:

«Все жалобы мы направляли в рамках судебных процессов на их бездействие, чтобы добиться исполнения ими своих обязанностей, только и всего. Никакой другой цели у нас не было. Там два банкротных дела, два управляющих. Мы по ним выступаем кредиторами. Они сейчас пишут такие же письма, как вам, всем нашим поставщикам, кляузы – в прокуратуру, в налоговую, в полицию. У меня уже десятки писем. Мы же работаем исключительно в правовом поле».

Селищев рассказал, что компания занимается торговлей агрохимией. Это подтверждают материалы дел в арбитраже – «Альцион» выступает истцом в ряде процессов о взыскании задолженности за поставленный товар в крестьянские хозяйства.

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Шантаж или месть

Между тем, рассказала одна из сторонних арбитражных управляющих, работающий в Алтайском крае, практика заваливания исками и жалобами на ее коллег широко распространена по всей стране.

В одних случаях так действуют кредиторы, которые хотят вернуть долг любым способом. В других этим занимаются специальные юридические фирмы, которые целенаправленно парализуют работу управляющих, чтобы убрать их из конкретного процесса или вовсе лишить практики, считает специалист.

Цели, как правило, две. Первая – сковав управляющего по рукам и ногам, и по сути, шантажируя его, установить контроль над процессом банкротства и, соответственно, продажей имущества должника. Это позволяет заинтересованным лицам, среди которых нередко – бывшие владельцы активов, вернуть имущество, да еще и с выгодой.

Второй целью может быть банальная месть, когда с управляющим сводят счеты, если не удалось ему навязать свои правила игры при банкротстве.

Работа управляющего, говорит спикер, в принципе рискованная. К тому же строго регулируется законодательством. Недостатки при желании можно найти почти всегда. Если арбитражный управляющий получает три официальных нарекания со стороны Росреестра, который ведет надзор, он может лишиться работы на несколько лет.

Кроме того, вал жалоб отвлекает от настоящей работы по процессам – вместо этого управляющие пишут объяснительные и бегают по ведомствам.

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