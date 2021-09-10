Горняк22: В «Сибирь-Полиметаллы» прокомментировали гибель рабочего в шахте

Зареченский рудник Фото: sib-pm.ru

По данным компании, инцидент произошел глубокой ночью в районе рудоспуска неработающей выработки. Семье погибшего окажут помощь

На принадлежащем компании «Сибирь-Полиметаллы» Зареченском руднике (Змеиногорский район Алтайского края) устанавливают обстоятельства несчастного случая, в результате которого погиб рабочий. Об этом «Толку» сообщили на предприятии.

ЧП случилось 9 сентября около 02.30. По предварительным данным компании, 41-летний проходчик на подземных горных работах упал в рудоспуск неработающей выработки, получив травмы, не совместимые с жизнью.

«В настоящее время на предприятии работает межведомственная комиссия под председательством представителя Ростехнадзора, руководство [компании] оказывает содействие», – проинформировали здесь.

Семье работника окажут материальную помощь и помощь в организации похорон, перед ней также выполнят все соцобязательства по коллективному договору, уведомили в «Сибирь-Полиметаллы».

ТОЛК