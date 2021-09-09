Горняк22: В России разработали систему для поиска и распознавания животных

Собака и кошка Фото: pixabay.com

Специалисты Сбера разработали систему распознавания животных – они научили нейросеть отличать их по определенным особенностям мордочек. Искусственный интеллект способен находить отличия между особями одного вида, сообщает ТАСС.

«Качество сравнения двух мордочек питомцев составляет 94% для собак и 84% – для кошек», – сообщили агентству в Сбербанке.

Сейчас алгоритм интегрирован в программу страхования домашних животных. В будущем эта разработка может использоваться и для поиска пропавших питомцев.

В основе модели лежит алгоритм CosFace, который используется для распознавания человеческих лиц. Уже «натренированную» на людях программу дообучили на большой базе изображений мордочек животных. Система анализирует особенности их строения, которые нельзя изменить, например расстояние между глазами.

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