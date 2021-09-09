Горняк22: В детской стоматологии Рубцовска ограничили прием больных из-за дефицита кадров
Стоматолог Фото: pixabay.com
Жителям ближайших районов стало сложнее записать детей на прием к стоматологам. Причиной тому стал жесткий кадровый голод
В детской городской стоматологии Рубцовска ограничили прием иногородних больных из-за дефицита кадров, сообщает сайт «ВРубцовске».
Теперь иногородние пациенты смогут попасть в медучреждение только по направлению от врача или фельдшера.
Аналогичная ситуация наблюдается и во взрослом отделении. Там запись на лечение зубов ведется на месяц вперед.
Бывший сотрудник детского отделения стоматологии считает, что виной такого положения дел стала внутренняя политика больницы, из-за которой ценные кадры утекли в частные клиники.
Ранее сообщалось, что в Заринской районной поликлинике заявили об острой нехватке педиатров.