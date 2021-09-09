Горняк22: День тестировщика в России 2021: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс
Программист. Тестировщик. Компьютер Фото: pixabay.com
Ежегодно 9 сентября в России отмечают профессиональный праздник – День тестировщика. «Толк» подготовил подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс
Поздравления с Днем тестировщика в стихах
Хочу вас, тестировщики,
Я с праздником поздравить,
Желаю все программы
От багов избавить.
Чтоб не было ошибок,
Программы, чтоб не висли,
Желаю, чтоб удача
С вами шла по жизни.
Желаю, чтоб ценили вас,
Любили, уважали,
За каждый проведенный тест,
Чтоб премии давали.
Сейчас программа — это все,
Залог успеха дела,
Но проверяет кто ее?
Нигде, чтоб не «висела».
Чтоб сайт был — истинный шедевр,
Продаж больших помощник,
За монитором провести
Весь день рад тестировщик.
Не всем дано понять, подчас,
Труд этот колоссальный.
Но мы поздравить рады вас,
В ваш день профессиональный!
Компьютерные асы вы,
Спасители, помощники,
Сегодня поздравляю вас
Я с днем тестировщика.
Желаю все проблемы
Решать вам одним кликом,
Тестировать программы
Без шума и без крика.
Чтоб вирус и баги
Не страшны вам были,
Труд ваш кропотливый
Высоко ценили.
Поздравления с Днем тестировщика в прозе
С Днём тестировщика. Желаю с умом и талантом тестировать каждый свой день и оставлять в памяти и сердце только хорошие, качественные, счастливые моменты. Пусть работа идёт ладно, пусть жизнь всегда чередует приятное с хорошим. Успехов, море положительных эмоций, здоровья и любви!
Поздравляю с Днём тестировщика! Пусть будет сладким вкус у твоей жизни, а ты вкушай и попробуй её с каждым днём. И пусть у тебя будет верное счастье безо всяких там тестов и испытаний, а в работе пусть будет абсолютный порядок, успех и безупречный результат!
Конфеты Фото: pixabay.com
С Днём тестировщика. Желаю в работе не ошибаться и никогда не сомневаться в своих ответах, желаю в жизни безо всяких тестов всегда выбирать правильный путь к успеху и счастью. Пусть работа будет для тебя интересным и увлекательным занятием, пусть судьба почаще балует тебя приятными сюрпризами и добрыми стечениями обстоятельств.
Поздравления с Днем тестировщика в смс
Тестировать программы —
Задача непростая,
И ты её упрямо
С успехом выполняешь.
Тебе в День тестировщика
Желаю цепких знаний,
Удача пусть помощником
Во всей работе станет!
Тестировщики, сегодня
Поздравляю с вашим днем.
Пусть ПО вас не подводит,
Деньги льют пускай дождем.
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