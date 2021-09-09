Горняк22: День тестировщика в России 2021: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Программист. Тестировщик. Компьютер Фото: pixabay.com

Ежегодно 9 сентября в России отмечают профессиональный праздник – День тестировщика. «Толк» подготовил подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем тестировщика в стихах

Хочу вас, тестировщики,

Я с праздником поздравить,

Желаю все программы

От багов избавить.

Чтоб не было ошибок,

Программы, чтоб не висли,

Желаю, чтоб удача

С вами шла по жизни.

Желаю, чтоб ценили вас,

Любили, уважали,

За каждый проведенный тест,

Чтоб премии давали.

Сейчас программа — это все,

Залог успеха дела,

Но проверяет кто ее?

Нигде, чтоб не «висела». Чтоб сайт был — истинный шедевр,

Продаж больших помощник,

За монитором провести

Весь день рад тестировщик. Не всем дано понять, подчас,

Труд этот колоссальный.

Но мы поздравить рады вас,

В ваш день профессиональный!

Компьютерные асы вы,

Спасители, помощники,

Сегодня поздравляю вас

Я с днем тестировщика.

Желаю все проблемы

Решать вам одним кликом,

Тестировать программы

Без шума и без крика.

Чтоб вирус и баги

Не страшны вам были,

Труд ваш кропотливый

Высоко ценили.

Поздравления с Днем тестировщика в прозе

С Днём тестировщика. Желаю с умом и талантом тестировать каждый свой день и оставлять в памяти и сердце только хорошие, качественные, счастливые моменты. Пусть работа идёт ладно, пусть жизнь всегда чередует приятное с хорошим. Успехов, море положительных эмоций, здоровья и любви!

Букет цветов Фото: Pixabay

Поздравляю с Днём тестировщика! Пусть будет сладким вкус у твоей жизни, а ты вкушай и попробуй её с каждым днём. И пусть у тебя будет верное счастье безо всяких там тестов и испытаний, а в работе пусть будет абсолютный порядок, успех и безупречный результат!

С Днём тестировщика. Желаю в работе не ошибаться и никогда не сомневаться в своих ответах, желаю в жизни безо всяких тестов всегда выбирать правильный путь к успеху и счастью. Пусть работа будет для тебя интересным и увлекательным занятием, пусть судьба почаще балует тебя приятными сюрпризами и добрыми стечениями обстоятельств.

Поздравления с Днем тестировщика в смс

Конфеты Фото: pixabay.com

Тестировать программы —

Задача непростая,

И ты её упрямо

С успехом выполняешь.

Тебе в День тестировщика

Желаю цепких знаний,

Удача пусть помощником

Во всей работе станет!

Тестировщики, сегодня

Поздравляю с вашим днем.

Пусть ПО вас не подводит,

Деньги льют пускай дождем.

Источник

ТОЛК