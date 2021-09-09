Горняк22: В Бийске арестовали парня, бросившего камень в лицо девушке

Тюрьма Фото: pixabay.com

Теперь молодому человеку грозит реальный тюремный срок. Девушку между тем выписали из больницы, однако ей еще предстоит долгое лечение

18-летний барнаулец, который кинул камень в лицо юной бийчанке, заключен под стражу, сообщает «МУ МВД России Бийское».

Напомним, вечером 16 августа 18-летняя жительница Бийска гуляла с подругой по бульвару Вали Максимовой в наукограде. Там же находился и 18-летний барнаулец. В какой-то момент он взял камень и кинул в лицо девушке. Свой поступок он объяснил тем, что ему не понравилось поведение пострадавшей. Предположительно, юноша был пьян. Прохожие сообщили в полицию о случившемся и вызвали скорую, нападавшего задержали.

Сейчас по данному факту возбуждено дело. Ему вменяют статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Молодой человек помещен в СИЗО.

Между тем пострадавшую выписали из больницы. Ей предстоит длительное лечение и ряд пластических операций

Ранее сообщалось, что напавший с ножом на девушек житель Бийска получил 17 лет колонии.

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