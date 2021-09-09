Горняк22: Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, сорвавшись со скалы во время учений

Евгений Зиничев Фото: МЧС России

В МЧС подтвердили гибель главы ведомства, отметив, что это произошло во время исполнения служебного долга – на межведомственных учениях

55-летний глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске, сообщает Mash.

Известно, что глава ведомства прибыл на учения по защите арктических территорий от ЧС. Кроме того, вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске.

По данным телеграм-канала «112», он сорвался со скалы, спасая жизнь человека.

Ранее сообщалось, что 27 августа на реке Башкаус в Республике Алтай во время сплава погиб 33-летний вице-президент Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края Кирилл Косогоров.

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