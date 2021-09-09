Горняк22: Бросился за оператором: стали известны подробности гибели главы МЧС

Евгений Зиничев Фото: МЧС России

В МЧС подтвердили, что глава ведомства погиб, исполняя служебный долг. Сотрудники МЧС принесли соболезнования родным и близким Зиничева

Глава МЧС погиб, спасая оператора, который сорвался с обрыва, сообщает Mash.

На месте находились сотрудники телеканала RT. По словам главреда Маргариты Симоньян, министр стоял на краю вместе с оператором. В какой-то момент оператор сорвался со скалы в воду. За ним бросился и министр, однако он ударился о выступ.

Пострадавших экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, не долетев до больницы.

Ранее стало известно, что на учениях в Норильске погиб глава МЧС. Сообщалось, что он сорвался со скалы, спасая человека.

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