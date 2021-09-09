Горняк22: В Барнауле перекроют центральные улицы в День города

"Кирпич" установили в проезде Канатном в Барнауле

Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее выбирать время и маршрут для проезда данного участка

В Барнауле 11 сентября перекроют две улицы в связи с празднованием Дня города, сообщает пресс-центр горадминистрации.

Так, проехать нельзя будет на следующих участках:

С 8.00 до 15.00 перекроют участок проспекта Социалистического в границах улиц Пушкина и Ползунова.

С 15.00 до 19.00 проехать нельзя будет по улице Георгия Исакова между четной и нечетной сторонами улицы Островского (площадь Мира).

В мэрии отметили, что движение автобусов в это время будет организовано по измененным схемам.

Ранее сообщалось, что День города в Барнауле пройдет в сокращенном формате – без традиционных концертных программ и фейерверка. Это связано с пандемией коронавируса.

ТОЛК