Горняк22: Минздрав объяснил очереди в фильтр-боксы детских поликлиник Барнаула

Очередь в детскую поликлинику №14 Барнаула Фото: instagram.com/barnaul.insta

В ведомстве увеличение времени ожидания пациентов объяснили сезонным ростом случаев простудных заболеваний. Здесь заверили, что уже исправили ситуацию

Увеличение нагрузки на фильтр-боксы детских поликлиник произошло в Барнауле из-за роста заболеваемости ОРВИ. Таким образом Минздрав Алтайского края прокомментировал большие очереди на прием.

«В настоящее время наблюдается подъем заболеваемостью ОРВИ среди детского населения, в связи с чем выросла обращаемость пациентов за медицинской помощью в детские поликлиники», – цитирует ведомство сообщество barnaul.insta в Instagram.

Здесь пояснили, что сейчас в кабинетах неотложной медпомощи увеличили количество ведущих прием специалистов.

Ранее барнаульские родители пожаловались на долгое время ожидания приема в некоторых медучреждениях.

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