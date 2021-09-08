Горняк22: Снявшийся с выборов Попов объяснил решение желанием работать на родине

Владимир Попов Фото: Илья Климентьев

Владимир Попов объяснил, что решение проблем, о которых ему рассказывают жители региона, требует его присутствия в Алтайском крае

Владимир Попов, который 6 сентября заявил о добровольном отказе от участия в выборах депутатов Госдумы по Рубцовскому одномандатному округу, прокомментировал причину своего решения.

Во-первых, он еще раз объяснил, почему решил выдвигаться как самовыдвиженец:

«Я совершенно сознательно пошел на выборы депутатов Госдумы самовыдвиженцем. Работая в Заксобрании понял, что партии мало что значат в сегодняшней жизни».

Во-вторых, Попов обосновал свое решение отказаться от дальнейшего участия:

«Во время избирательной кампании много ездил по краю, проводил встречи, общался с земляками, обсуждал ситуацию, проблемы. И чем больше разговаривал с людьми, тем больше понимал, что все эти проблемы нужно решать здесь, а не в Думе. Там все время уходит на заседания комитетов, фракций, пленарки. На работу в своем округе у депутата – всего неделя в месяц. Это очень мало! Поэтому принял решение: остаюсь на Алтае. Я здесь родился, это моя родина. Буду заниматься своими экономическими проектами, общественной работой, благотворительностью, помогать людям. Это то, что я люблю и умею. И это дает возможность увидеть результаты своего труда. Я состоялся в бизнесе, работал вице-губернатором, главой района. Опыт, знания и силы у меня есть и моим землякам они пригодятся».

Решение Попова идти в Госдуму, напомним, было для многих неожиданным, так как до этого его выдвинула КПРФ на выборы в АКЗС. Однако он объяснял, что больше не хотел бы представлять никакие партии и поэтому принял решение идти самовыдвиженцем в Госдуму.

Попов стал одним из 11 кандидатов в России, собравших подписи в поддержку и сумевших пройти регистрацию.

Напомним, после самоотвода Владимира Попова борьбу за место в Госдуме продолжат представители 10 партий: Сергей Струченко от «Единой России», Ирина Шудра от ЛДПР, Мария Прусакова от КПРФ, Людмила Суслова от «Справедливой России», Владислав Вакаев от «Новых людей», Евгений Астаховский от «Родины», Виктор Дворников от Партии пенсионеров, Елена Курносова от «Коммунистов России», Павел Чеснов от Российской партии свободы и справедливости, Андрей Крылов от «Яблока».

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