Горняк22: Сергей Лавров рассказал о любви к Алтаю и сплавам на рафтах по Катуни
Катунь. Республика Алтай Фото: pixabay.com
По словам главы МИДа России, за всю жизнь он побывал примерно в 150 странах, но больше всего любит возвращаться в Россию
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что больше всего ему нравится отдыхать на Алтае. Об этом он рассказал, выступая в Санкт-Петербургском пансионе воспитанниц минобороны РФ, пишет «КП».
Лавров отметил, что уже побывал примерно в 150 странах мира, «но дома всегда лучше».
Он признался, что для отдыха в основном выбирает Сибирь, где старается бывать каждый год.
«Люблю сплавляться на рафтах, особенно на Алтае, – там очень много красивых мест», – отметил Лавров.
Министр подчеркнул, что любит активный отдых с физическими нагрузками.
Ранее Лавров уже признавался что Алтай стал его любимым местом отдыха в летнее время.