Горняк22: Что такое стагфляция и как она угрожает мировой экономике

Экономика. Монеты. Деньги Фото: Pixabay

Экономике развитых стран – в первую очередь США и Европы – угрожает опасность, с которой они давно не сталкивались. Эксперты говорят о нахождении на пороге стагфляции

Впервые с финансового кризиса 2008 года мировой экономике угрожает стагфляция, заявляет издание «Эксперт».

Термин «стагфляция» – это соединение слов стагнация и инфляция. При стагфляции экономика почти не растет (то есть стагнирует), количество рабочих мест растет очень медленно, а вот цены быстро и серьезно растут.

Бедность Фото: Pixabay

Это редкое явление. Чаще в экономике происходят дефляционные процессы: и экономика вяло растет, и цены особо не повышаются.

В США в 1970-е годы проявилась стагфляция. Тогда рост цен достиг 10-17%, и одновременно стремительно пошла вверх безработица.

«Эксперт» уточняет: бороться со стагфляцией при помощи увеличения выпуска новых денег непродуктивно.

«Загадкой остается поведение финансовых рынков в новых условиях», – добавляют специалисты.

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