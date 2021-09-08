Горняк22: Сибиряк разгромил топором ветклинику из-за смерти любимой собаки
Топор Фото: pixabay.com
Хозяин собаки сильно переживал уход любимого питомца. При этом ветеринары утверждают, что предупреждали мужчину о возможной скорой смерти животного из-за болезни
Полиция начала проверку после нападения мужчины с топором на ветеринарную клинику в Красноярске. Клиент клиники устроил погром после смерти любимой собаки, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 4 сентября в клинике «Бетховен». Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина разрубает висящий на стене ЖК-телевизор, затем с силой бьет топором о стойку администратора, а затем покидает клинику, бросив топор.
При этом посетитель кричал сотрудникам клиники, что они «не собаку убили, а друга убили».
По предварительным данным, постоянный клиент клиники оставил свою собаку на медицинские процедуры, но животное скончалось. О случившемся хозяину собаки рассказали по телефону, и тот пришел туда с топором.
Горняк22: В фильтр-боксах детских поликлиник Барнаула вводят предварительную запись
Детская поликлиника №14 Фото: Минздрав Алтайского края
В минздраве предупредили, что понадобится некоторое время на устранение возможных ошибок и корректировку нового механизма приема
Фильтр-боксы детских поликлиник Барнаула будут частично принимать пациентов по предварительной записи. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на сообщение минздрава региона.
В ведомстве пояснили, что это нужно для разгрузки кабинетов неотложной помощи и сокращения времени ожидания приема.
С 7 сентября на приём в фильтр-боксе с ребенком можно будет попасть двумя способами:
с 8.00 до 12.00 – по живой очереди
с 12.30 до 17.00 – по предварительной записи
Уточняется, что талоны можно взять с утра через портал Госуслуг, кол-центр или регистратуру поликлиник.
«В новом режиме фильтр сегодня работает первый день. Нам понадобится некоторое время на устранение возможных ошибок, корректирование механизма приема. Какие-то сложности будем решать в индивидуальном порядке», – заверили в минздраве.
Ранее барнаульские родители пожаловались на долгое время ожидания приема в некоторых медучреждениях. В минздраве это объяснили ростом заболеваемости ОРВИ с началом учебного года.
Горняк22: Рубцовская колония поддержала выход экс-чиновника Денисова на свободу
Юрий Денисов в зале суда Фото: Политсиб.ру
Несмотря на положительные характеристики из колонии, суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему вице-губернатору Алтайского края Юрию Денисову
УФСИН России по Алтайскому краю сообщил «Толку», что руководство колонии, где отбывает наказание бывший замгубернатора Юрий Денисов, осужденный за взяточничество, «предоставило ему положительную характеристику». В ИК-10 поддержали его ходатайство об условно-досрочном освобождении.
По данным источника «Толка», за время заключения в ИК-10 у бывшего чиновника нарушений и взысканий не было. Взыскания были в период его нахождения в СИЗО, еще до приговора. Рубцовский суд, рассматривавший ходатайство об УДО 73-летнего Юрия Денисова, аргументировал свое решение «нестабильным поведением осужденного», что, по мнению судьи, не позволяет считать, что он встал на путь исправления.
Ранее его сын рассказывал «Амителу», что отец, находясь в СИЗО, пару раз не держал руки за спиной в присутствии сотрудников изолятора, а также лежал на кровати, что в изоляторе делать запрещено в дневное время.
Напомним, что в 2017 году бывшего вице-губернатора Юрия Денисова суд приговорил к 8 годам и одному месяцу лишения свободы за взяточничество. Половину срока он уже отбыл и рассчитывал выйти по УДО в октябре этого года. У осужденного есть возможность подать апелляционную жалобу на решение рубцовского суда в течение 10 дней.