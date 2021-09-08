Горняк22: Рубцовская колония поддержала выход экс-чиновника Денисова на свободу

Юрий Денисов в зале суда Фото: Политсиб.ру

Несмотря на положительные характеристики из колонии, суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему вице-губернатору Алтайского края Юрию Денисову

УФСИН России по Алтайскому краю сообщил «Толку», что руководство колонии, где отбывает наказание бывший замгубернатора Юрий Денисов, осужденный за взяточничество, «предоставило ему положительную характеристику». В ИК-10 поддержали его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

По данным источника «Толка», за время заключения в ИК-10 у бывшего чиновника нарушений и взысканий не было. Взыскания были в период его нахождения в СИЗО, еще до приговора. Рубцовский суд, рассматривавший ходатайство об УДО 73-летнего Юрия Денисова, аргументировал свое решение «нестабильным поведением осужденного», что, по мнению судьи, не позволяет считать, что он встал на путь исправления.

Ранее его сын рассказывал «Амителу», что отец, находясь в СИЗО, пару раз не держал руки за спиной в присутствии сотрудников изолятора, а также лежал на кровати, что в изоляторе делать запрещено в дневное время.

Напомним, что в 2017 году бывшего вице-губернатора Юрия Денисова суд приговорил к 8 годам и одному месяцу лишения свободы за взяточничество. Половину срока он уже отбыл и рассчитывал выйти по УДО в октябре этого года. У осужденного есть возможность подать апелляционную жалобу на решение рубцовского суда в течение 10 дней.

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