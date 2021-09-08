Горняк22: Глава Минздрава РФ может посетить Алтайский край 10 сентября

Михаил Мурашко Фото: government.ru

СМИ предполагают, что по итогам визита наконец определится судьба Диагностического центра, который с начала лета остается без руководителя

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко может в ближайшие дни посетить с рабочим визитом Алтайский край. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на собственные источники.

По данным ресурса, это может произойти уже 10 сентября. Министр может посетить крупные медучреждения региона и провести здесь ряд встреч, говорится в публикации.

Речь, в частности, идет о Алтайском краевом диагностическом центре, онкологическом диспансере «Надежда» и в кардиодиспансере.

Издание не исключает, что по итогам визита определится судьба Диагностического центра, который с начала лета остается без руководителя.

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