Горняк22: Депутаты Госдумы накануне выборов поспорили о переводе времени в России
Часы Фото: pixabay.com
Один из противников инициативы заявил, что в стране есть темы поважнее, а другой – что резкий переход на сезонную смену часов станет стрессом для некоторых людей
Россия должна вернуть практику перехода на зимнее и летнее время, предложил депутат Госдумы, председатель экономического комитета Сергей Жигарев (ЛДПР) . Об этом он сообщил URA.ru. Однако ему возразил коллега Николай Харитонов (КПРФ), сказавший, что в стране есть более насущные проблемы.
Жигарев объяснил свою инициативу необходимость «существовать со всем миром синхронно». Действующая модель, когда страна живет всегда по одному времени, по его мнению, не дала никакого экономического эффекта.
Депутат полагает, что возвращение перевода времени общество оценит позитивно, так как когда-то люди к этому привыкли. «Это также создаст удобства и с точки зрения перелетов и просмотра спортивных турниров, проходящих в Европе», — добавил Жигарев.
Однако глава комитета по региональной политике Госдумы Николай Харитонов возразил коллеге, что проблема перевода времени, даже ради синхронизации с существования с миром, не является главной. По его мнению, нужно обратить внимание на вопросы прожиточного минимума и доходов граждан, пишет m24.ru.
Харитонов уверен, что жителей волнуют темы здравоохранения, пенсионной реформы, зарплата. «А в отношении того, что неудобно футбол смотреть, я не вижу гор телеграмм у себя», – сказал Харитонов.
А депутат и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко и вовсе заявил РИА Новости, что возврат к переводу часов приведет к развитию стресса у ряда россиян.
«Для многих сдвижка времени даже на час сопряжена с очень болезненным переходным периодом, особенно когда это касается более раннего подъема».
По данным URA.ru, сезонный перевод часов отменили в России в 2011 году и установили летнее время. В 2014 году опрос ВЦИОМа показал, что 35% респондентов устраивал перевод часов два раза в год, чем жизнь по летнему времени. И в том же году страна стала жить по зимнему расписанию. Но сезонный переход не вернули.
Горняк22: В фильтр-боксах детских поликлиник Барнаула вводят предварительную запись
Детская поликлиника №14 Фото: Минздрав Алтайского края
В минздраве предупредили, что понадобится некоторое время на устранение возможных ошибок и корректировку нового механизма приема
Фильтр-боксы детских поликлиник Барнаула будут частично принимать пациентов по предварительной записи. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на сообщение минздрава региона.
В ведомстве пояснили, что это нужно для разгрузки кабинетов неотложной помощи и сокращения времени ожидания приема.
С 7 сентября на приём в фильтр-боксе с ребенком можно будет попасть двумя способами:
с 8.00 до 12.00 – по живой очереди
с 12.30 до 17.00 – по предварительной записи
Уточняется, что талоны можно взять с утра через портал Госуслуг, кол-центр или регистратуру поликлиник.
«В новом режиме фильтр сегодня работает первый день. Нам понадобится некоторое время на устранение возможных ошибок, корректирование механизма приема. Какие-то сложности будем решать в индивидуальном порядке», – заверили в минздраве.
Ранее барнаульские родители пожаловались на долгое время ожидания приема в некоторых медучреждениях. В минздраве это объяснили ростом заболеваемости ОРВИ с началом учебного года.
Горняк22: Шлангом и совком: в Камне-на Оби опекуншу судят за истязание детей
Ребенок. Травма Фото: Anemone123 с сайта Pixabay
Не выдержав издевательств, дети сами обратились в органы опеки, после чего их изъяли из семьи. Сама женщина своей вины не признает
В Камне-на-Оби судят 44-летнюю опекуншу за истязание двух приемных детей. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в течение более чем года женщина систематически избивала приемных брата и сестру (детям на тот момент было 12 и 10 лет соответственно). В процессе экзекуции горожанка якобы использовала резиновый шланг, железный совок и ремень, а поводом для рукоприкладства могли стать плохо вымытый пол или опоздание домой.
Детей изъяли из семьи лишь после того, как они сами обратились в органы опеки и попечительства.
В ходе предварительного следствия обвиняемая своей вины так и не признала.
По данным «Толка», речь идет о той самой семье, в которой летом 2020 года этого же мальчика жестоко избили знакомые подростки. История получила широкую огласку, опекунша активно давала комментарии СМИ, обвиняла местную полицию в бездействии и обращалась в программу «Человек и закон», требуя наказать виновных.