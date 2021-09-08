Горняк22: Шлангом и совком: в Камне-на Оби опекуншу судят за истязание детей

Ребенок. Травма Фото: Anemone123 с сайта Pixabay

Не выдержав издевательств, дети сами обратились в органы опеки, после чего их изъяли из семьи. Сама женщина своей вины не признает

В Камне-на-Оби судят 44-летнюю опекуншу за истязание двух приемных детей. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в течение более чем года женщина систематически избивала приемных брата и сестру (детям на тот момент было 12 и 10 лет соответственно). В процессе экзекуции горожанка якобы использовала резиновый шланг, железный совок и ремень, а поводом для рукоприкладства могли стать плохо вымытый пол или опоздание домой.

Детей изъяли из семьи лишь после того, как они сами обратились в органы опеки и попечительства.

В ходе предварительного следствия обвиняемая своей вины так и не признала.

По данным «Толка», речь идет о той самой семье, в которой летом 2020 года этого же мальчика жестоко избили знакомые подростки. История получила широкую огласку, опекунша активно давала комментарии СМИ, обвиняла местную полицию в бездействии и обращалась в программу «Человек и закон», требуя наказать виновных.

ТОЛК