Горняк22: Роспотребнадзор убрал блины и колбасу из меню школьных столовых

Школьное питание Фото: minzdravalt/Instagram

В список запрещенных продуктов вошли макароны по-флотски, блинчики с творогом или с мясом, сырокопченая колбаса, холодные супы, студни и еще ряд блюд

Список запрещенных для школьного питания блюд и продуктов в своем Instagram-аккаунте опубликовало управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, существенно сократив меню школьных столовых.

Как отмечает ведомство, эти меры направлены на сохранение и укрепление детского здоровья. Также санитарные врачи призывают усилить общественный и родительский контроль за школьным питанием.

В список запрещенных также вошли заливные блюда, студни, форшмак из сельди, окрошка, грибы, жареные во фритюре продукты, яйца водоплавающих птиц, мясо диких животных. Из лакомств убрали арахис, кремовые кондитерские изделия, карамель. Из напитков – газировку, квас, натуральный кофе и кумыс.

Кроме того, школьные блюда нельзя заправлять уксусом, острым перцем и соусом, горчицей, хреном, майонезом, маринованными овощами и кетчупом. Запрещено сало, маргарин, паштет.

«Любой гражданин страны вправе участвовать в общественном контроле и оценивать работу администрации школы по соблюдению прав детей на здоровое и безопасное питание. Школьники должны получать здоровую горячую еду, а образовательная организация строго выполнять обязательные требования по организации питания своих учеников», – сказано в сообщении.

Ведомство уточняет, что при выявлении грубых нарушений, необходимо сообщить о них администрации школы, ее учредителю или оператору питания, а также в Роспотребнадзор.

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