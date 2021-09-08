Горняк22: На Алтае мужчина грозил экс-супруге отпилить голову бензопилой
Бензопила Фото: pixabay.com
Бывшая сожительница не давала мужчине видеться с сыном, в результате тот пошел на противозаконные меры. Теперь ему может грозить до двух лет лишения свободы
В Республике Алтай возбудили уголовное дело против жителя Горно-Алтайска по факту угрозы убийством бывшей супруге. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».
По данным ресурса, подозреваемый конфликтовал с экс-сожительницей, которая не позволяла ему видеться с сыном. На днях мужчина пришел к ее дому и, получив очередной отказ, схватил женщину и повалил на землю. Затем горожанин поднес заведенную бензопилу к горлу своей жертвы, угрожая убить.
Однако экс-супруг смог вовремя понять последствия своих действий и покинул ограду дома.
По части 1 статьи 119 УК РФ ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее «Толк» сообщал о том, что жителя Бийска судят за изнасилование экс-жены под угрозой убийства.
Горняк22: Роспотребнадзор убрал блины и колбасу из меню школьных столовых
Школьное питание Фото: minzdravalt/Instagram
В список запрещенных продуктов вошли макароны по-флотски, блинчики с творогом или с мясом, сырокопченая колбаса, холодные супы, студни и еще ряд блюд
Список запрещенных для школьного питания блюд и продуктов в своем Instagram-аккаунте опубликовало управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, существенно сократив меню школьных столовых.
Как отмечает ведомство, эти меры направлены на сохранение и укрепление детского здоровья. Также санитарные врачи призывают усилить общественный и родительский контроль за школьным питанием.
В список запрещенных также вошли заливные блюда, студни, форшмак из сельди, окрошка, грибы, жареные во фритюре продукты, яйца водоплавающих птиц, мясо диких животных. Из лакомств убрали арахис, кремовые кондитерские изделия, карамель. Из напитков – газировку, квас, натуральный кофе и кумыс.
Кроме того, школьные блюда нельзя заправлять уксусом, острым перцем и соусом, горчицей, хреном, майонезом, маринованными овощами и кетчупом. Запрещено сало, маргарин, паштет.
«Любой гражданин страны вправе участвовать в общественном контроле и оценивать работу администрации школы по соблюдению прав детей на здоровое и безопасное питание. Школьники должны получать здоровую горячую еду, а образовательная организация строго выполнять обязательные требования по организации питания своих учеников», – сказано в сообщении.
Ведомство уточняет, что при выявлении грубых нарушений, необходимо сообщить о них администрации школы, ее учредителю или оператору питания, а также в Роспотребнадзор.
Горняк22: Парковку машин запретят в Барнауле на участке улицы Энтузиастов
Парковка Фото: pixabay.com
С 27 сентября у ТЦ «Детский праздник» начнут устанавливать дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств
На участке улицы Энтузиастов в Барнауле запретят парковку машин. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.
Речь идет о районе разворотного кольца на остановке общественного транспорта «Стадион» вблизи дома №10 (ТЦ «Детский праздник»).
В администрации пояснили, что меры необходимы для безопасности дорожного движения, а также беспрепятственного движения троллейбусов.
Ранее «Толк» сообщал о том, что для новой поликлиники Барнаула на ул. Лазурной построят большую парковку.